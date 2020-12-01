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Haber Giriş: 01.12.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lionel Messi'nin en ikonik gol sevinçleri! Son olarak Maradona...

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Barcelona forması giyen Lionel Messi'nin Osasuna maçında attığı golden sonra Maradona'ya selam gönderdiği gol sevinci olay oldu. İşte Lionel Messi'nin en ikonik gol sevinçleri...

Lionel Messi, hafta sonu oynanan Osasuna maçında attığı gol sonrası formasını çıkararak Maradona'yı andı. Arjantinli veliaht, Maradona'nın Newell's Old Boys'daki 10 numaralı forması ile gökyüzünü işaret etti.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin talimatlarına göre Katalan ekibi, "Gol attıktan sonra formasını kaldıran bir oyuncu; reklam, slogan, çizim ve anagram gibi içerikler göstermesi halinde amacı ne olursa olsun, 3 bin euroluk ceza ve uyarı alır" kuralı gereği ceza ödeyecek.

 

Son Dakika | Lionel Messinin en ikonik gol sevinçleri Son olarak Maradona...

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