Son dakika: Lionel Messi, PSG'ye imza sonrası ilk kez konuştu! Barcelona ve Neymar itirafı... FFP tehlikesi var mı?

Dünyada yılın transferi dün resmen açıklanmıştı. Barcelona'dan maddi sebeplerden ötürü ayrılan Lionel Messi, dün PSG'ye iki yıllık resmi imzayı atmıştı. Arjantinli yıldız, kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi ile birlikte basının karşısına çıktı.

İşte basın toplantısındaki açıklamalar:

Nasser Al Khelaifi: Çok mutluyum. Lionel Messi'yi sizlere tanıtmaktan gurur duyuyorum. Bugün kulübümüz için tarihi bir gün. Dünya futbolu için de taihi bir gün. Herkes Leo'yu çok iyi tanıyor. Kendisi ballon d'Or'u 6 kez kazanan tek futbolcu. Futbolu sihir gibi oynayan bir futbolcu. Taraftarımız onu izlemekten büyük keyif alacak. Leo ile, kulüple ve taraftarımızla birlikte başarmaya çalıştığımız şeyler inanılmaz. Bugün Messi'nin ilk gününü kutluyoruz. Buraya geldiğimizde nasıl bir projemiz olduğunu soruyorlardı. Biz futbol projemiz olduğunu söyledik. Bugün geldiğimiz noktadan büyük gurur duyuyoruz. Hem biz, hem de Messi bu anlaşma için çok istekliydi. Hem sana, hem eşine ve babana teşekkür ediyorum. Kendi takımıma da, sportif direktörümüz Leonardo'ya teşekkür ediyorum. Onunla da gurur duyuyorum. Konuşma hazırlamadım, kalbimden konuşuyorum şu anda. Kulübümüzün tarihi için çok önemli bir anlaşma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ticari partnerlerimize de teşekkür ederiz. İlk günden bu yana bizim yanımızda oldular. Henüz bir şey kazanmış değiliz, asıl şimdi işimiz başlıyor. Leo'yu bir an önce saha içinde görmek istiyoruz. Umarım onunla birçok kupa kazanacağız. Elimizde çok iyi oyuncular var ve dünyadaki en iyi oyuncuyu da kulübümüze kattık. PSG'ye hoş geldin Leo. Umarım sen, ailen ve çocukların Paris'te mutlu olursunuz.

"BARCELONA'DAN AYRILMAK ÇOK ZORDU AMA ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM"

Lionel Messi: Herkese merhabalar. Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zor olsa da burada olduğum için de çok mutluyum. Buraya çok çabuk alıştım diyebilirim. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Sezon öncesi çalışmalarımı tek başıma yapmam gerekecek. İlk maçımın ne zaman olacağını bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda olur. Oynamak istiyorum. Bana yapılan karşılama harikaydı. İnanılmaz mutlu hissediyorum. Takım arkadaşlarımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Geçen hafta yaşanan her şey zor ve hızlıydı. Bir günde her şey değişti, çok duygusaldı. Kimse bunu tahmin edemezdi ama şu anda kariyerimin yeni aşaması için mutluyum. Sokaktaki insanları düşünüyorum. Barcelona'yı düşünüyorum. Herkesi düşünüyorum. İspanya'da herkes dışarıdaydı. Onları sokakta görmek inanılmaz tecrübeydi. Herkese çok teşekkür ediyorum.

"BAZEN EN İYİ TAKIMLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAYABİLİRSİNİZ"

Şampiyonlar Ligi'yle ilgili gelen soruya ilk olarak Al-Khelaifi, ardından Messi cevap verdi.

"Amacımız her maçı kazanmak. Eğer kupa kazanmak istiyorsanız, öncelikle maçları kazanmalısınız. Bunun için de disiplinli olmalısınız. Amacımız bu. Messi bana kupalar kazanmak istediğiniz, iyi bir takımda oynamak istediğini ve en önemlisi mücadeleli takımlarla oynamak istediğini söyledi."

"Bazen dünyanın en iyi takımına sahip olabilir ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsınız. En iyilerin olduğu bir yarışma. O zaman biraz şansa da ihtiyacınız olur. Hedeflerimden biri de o kupayı kazanmak olacak. Çok fazla motivasyonla ve her zamankinden daha fazla istekle buraya geldim. Hedefim Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmak."

MBAPPE TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Nasser Al Khelaifi: "Herkesin bildiği gibi Mbappe PSG'nin oyuncusu. Takımdan ayrılmak istemediğini açıkça bana söyledi. Mbappe rekabetçi bir takım istediğini söylüyordu, şimdi bu takımdan daha rekabetçisi yok, bir bahanesi olamaz"

"NEYMAR VE MBAPPE İLE BİRLİKTE OYNAMAK ÇILGINCA OLACAK"

Messi: Neymar ve ben birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Buraya gelme sebeplerimden biri de o. Takımı da iyi tanıyorum çünkü daha önce karşılaştık. Umarım takım arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü olacağız. Onlarla birlikte oynayacak olmaktan mutluyum. Çılgınca. Takımımız çok iyi. Bir an önce çalışmalara katılıp maçlara çıkmak istiyorum. Artık dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım. Benim için inanılmaz bir tecrübe olacak.

BARCELONA İLE EŞLEŞME OLURSA...

Messi: "Barcelona, benim evim. Takımla iyi ve kötü birçok anım var ancak taraftarlar beni iyi biliyorlar ki, ben kazanmaya devam etmek ve en üst seviyede mücadele etmek isteyen biriyim. Böyle bir eşleşme olursa umarım taraftar olur. Evimde başka bir takım formasıyla onlara karşı oynamak garip olur."

FİNANSAL FAİR-PLAY TEHLİKESİ VAR MI?

Nasser Al Khelaifi: Bu soruyu bekliyordum. İlk günden bu yana FFP kurallarına dikkat ederek hareket ediyoruz. Durumumuzu kontrol ettik ve Messi'ye imza attırabileceğimizi gördük. Eğer merak ediyorsanız Messi'nin maaşı bize sorun çıkarmayacak. Basının bu konuda olumsuz bir tavır takınmasından ziyade Messi'nin burada olmasının olumlu yönüne odaklanması gerek. Messi'nin kulübe getirdiği, yaptığı etki inanılmaz. Rakamları görmeniz lazım.

"VERRATTI'Yİ BARCELONA'YA ÇOK İSTEDİK AMA ŞİMDİ BEN BURADAYIM"

Messi: Verratti inanılmaz bir oyuncu. Onu Barcelona'da görmeyi çok istedik ama işler değişti ve ben buraya geldim. Şimdi beraber oynayacağız. Pozisyonunda dünyanın en iyilerinden birisi. Takıma ve Verratti'ye yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.