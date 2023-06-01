Son dakika: Lionel Messi, PSG'den ayrılıyor! Galtier resmen açıkladı

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Paris Saint-Germain'de Lionel Messi dönemi sona eriyor. PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin Clermont ile Cumartesi günü Parc des Princes'ta oynanacak maçta son kez PSG formasını giyeceğini söyledi.

Galtier, Messi ile ilgili; "Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcusunu çalıştırma ayrıcalığına sahip olduğum için gururluyum." diye konuştu.

MESSI'NİN İKİ YILLIK PSG KARİYERİ

2021 yazında mali kriz içindeki Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan Messi, Paris ekibinin yolunu tutmuştu. Lionel Messi, PSG'deki ilk sezonunda 34 maça çıkıp 11 gol atmış ve 15 asist yapmıştı. Ülkesi Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşadığı bu sezonda ise Messi, PSG formasıyla çıktığı 40 maçta 21 gol atıp 20 asist yaptı.

Messi, Fransa'da iki lig, bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Neymar, Mbappe ve Messi'li Fransız kulüp Şampiyonlar Ligi'nde ise beklenen başarıya ulaşamadı.

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MESSI NEREYE GİDECEK?

35 yaşındaki Lionel Messi, futbol kariyerine nerede devam edecek? Yıldız futbolcunun ismi eski takımı Barcelona'nın gündeminden düşmüyor. Öte yandan Messi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 500 milyon doları aşan astronomik bir teklif yaptığı da biliniyor. Ayrıca MLS ekibi Inter Miami de Messi ile yakından ilgileniyor. Arjantinli yıldızın kısa süre içerisinde geleceğine dair karar vermesi bekleniyor.