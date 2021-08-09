Son Dakika: Lionel Messi ile anlaşma sağlandı! Taraftarla sokaklara döküldü, nöbet tutuyorlar

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Spor Arena Dış Haber - Katalan ekibinin, Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığını açıklaması dünyada şok etkisi yaratırken Messi dün yaptığı basın toplantısıyla kulübe veda etti.

Yıllarca giydiği Barcelona formasıyla başarıdan başarıya koşan Lionel Messi, 34 kupa sevinci yaşadığı Katalan ekibine gözyaşları içinde veda ederken kariyerine Fransa'da devam etmeye hazırlanıyor.

Fransız basınına göre; Paris Saint Germain'le 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varan 34 yaşındaki yıldızın bu gece veya yarın Paris'te olması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinin ardından PSG'ye imza atması beklenen Messi, Fransız futbolseverleri şimdiden sokaklara döktü.

Messi'nin, Paris'e geleceği yönünde haberlerin çıkması üzerine sokaklara dökülen Paris Saint Germainli taraftarlar, havalimanı ve Parc des Princes Stadyumu'nun önünde nöbet tutmaya başladı.

Binlerce Parisli taraftar, Arjantinli yıldızın gelebileceği noktalara akın ederken basın mensupları da nöbete başladı.

Öte yandan İspanyol ve İtalyan basını, Messi'nin hala Barcelona şehrindeki evinde olduğunu, henüz Paris'e uçmadığını iddia etti.

PSG, EYFEL KULESİ’Nİ KİRALADI

Fransız basınında; Paris Saint-Germain'in 10 Ağustos için Eyfel Kulesi’ni kiraladığı iddia edildi.

Fransa’nın en ikonik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi’ni Messi'nin transferinin duyurulmasında kullanılacağı belirtildi.

EN SON NEYMAR İÇİN KİRALANMIŞTI

Eyfel Kulesi PSG'nin renklerine son büründüğünde Neymar transferi açıklamıştı. Kulüp bu organizasyona 300 bin Euro para harcamıştı.

ARJANTİNLİ, PSG'Yİ AÇIKLADI

Dün yaptığı veda toplantısında Fransız devinin ihtimaller arasında olduğunu belirten Messi, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. Barcelonalılar beni tanıyor. Rekabet etmeyi sevdiğimi biliyorlar. Barcelona'ya karşı rakip olduğumda kazanmak için her şeyimi veririm. Yapamayacak durumda olana kadar futbol oynamaya ve rekabet etmeye devam edeceğim. Barcelona'yla bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterdim." demişti.

BARÇA İLE 34 KUPA

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.