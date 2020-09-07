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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lionel Messi Barcelona antrenmanına katıldı!

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Barcelona'dan ayrılmaya çalışan ancak 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmayı başaramayınca bir sezon daha kalma kararını açıklayan Lionel Messi, takımın antrenmanına katılmak için tesislere geldi.

Lionel Messi, TSİ 17:00 sularında antrenman için Barcelona'nın Joan Gamper tesislerine arabasıyla giriş yaptı.

YENİ FORMA MESSI İLE TANITILDI

Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.

Son Dakika | Lionel Messi Barcelona antrenmanına katıldı

Son Dakika | Lionel Messi Barcelona antrenmanına katıldı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

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