Son Dakika | Lionel Messi Barcelona antrenmanına katıldı!
Barcelona'dan ayrılmaya çalışan ancak 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmayı başaramayınca bir sezon daha kalma kararını açıklayan Lionel Messi, takımın antrenmanına katılmak için tesislere geldi.
Lionel Messi, TSİ 17:00 sularında antrenman için Barcelona'nın Joan Gamper tesislerine arabasıyla giriş yaptı.
YENİ FORMA MESSI İLE TANITILDI
Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kalan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle