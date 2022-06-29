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Son dakika: Lille’in bu kez de hedefi Galatasaraylı Yunus Akgün! 6 milyon Euro'yu gözden çıkardılar | Transfer haberi

#Galatasaray#Lille#Yunus Akgün
Son dakika: Lille’in bu kez de hedefi Galatasaraylı Yunus Akgün 6 milyon Euroyu gözden çıkardılar | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

İki yıl önce G.Saray’dan Mustafa Kapı’yı alan Fransız ekibi bir diğer genç oyuncunun peşinde. Kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi iki milli futbolcumuzu bulunduran Lille’in, Adana Demirspor’da sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e talip olduğu ortaya çıktı. Ancak sarı kırmızılı yönetimin genç futbolcuyu bırakmaya niyeti yok. 

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Lille Kulübü, Galatasaray’ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi... Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Kapı’yı iki yıl önce kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Yunus Akgün’ü gözüne kestirdi. Lille’in, Adana Demirspor’da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e talip olduğu ortaya çıktı.

9 GOL, 17 ASiSTLE PARLADI

Bilindiği gibi 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak tam 26 gollü katkı sağlamıştı. Lille Kulübü’nün uzun süredir Yunus Akgün’ü takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği ifade edildi.

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Lille’in, Yunus için 6 milyon Euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardığı öğrenilse de Galatasaray’ın bu transfere onay vermesi beklenmiyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Kerem ile Yunus’un kilit rol oynayacağını dile getirip iki futbolcudan üst düzey katkı alacağına inandığını söylemişti.

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BURUK GÖNDERMEK iSTEMiYOR

Buruk “Astronomik bir teklif gelmediği sürece hem Kerem hem de Yunus’un kalmasını istiyorum” derken, yönetimin de Lille’in teklifine ve girişimlerine olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Lille#Yunus Akgün

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