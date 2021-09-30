Son Dakika: Lille'den Yusuf Yazıcı için ayrılık açıklaması! "Yedek olsa bile..."

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Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın az forma şansı bulması nedeniyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı planladığı iddia edilmişti.

Fransız ekibinin teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı'nın forma şansı bulamadığı için üzgün olduğunu doğrulayan Gourvennec, "Yusuf oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar forma giyemedi. Onunla çok sık konuşuyorum. O karakterli bir insan. Maça ilk 11'de başlamadığında, iyi şeyler yapamayacağını düşünmemeli. Yedek olsa bile takıma bir şeyler katabilir. O çok yetenekli. İnanılmaz şeyler yapabilme yeteneğine sahip. Mükemmel bir sol ayağı var. Takıma yardım etmeye hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 10 resmi maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, sadece 4 kez ilk 11'de başladı. 362 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı.