MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Lille'de koronavirüs krizi! Kaptan Jose Fonte...
GeriFutbol Son dakika | Lille'de koronavirüs krizi! Kaptan Jose Fonte...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Son dakika | Lille'de koronavirüs krizi! Kaptan Jose Fonte...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Lille'de koronavirüs krizi! Kaptan Jose Fonte...
Abone Olgoogle-news

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.

Strasbourg 0-3 Lille (Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı)
Strasbourg 0-3 Lille (Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gol attı)

Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.

 

Son dakika | Lillede koronavirüs krizi Kaptan Jose Fonte...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle