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Son dakika | Lille'de koronavirüs krizi! Kaptan Jose Fonte...
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.
Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.
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