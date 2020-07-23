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Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!

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Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini doğruladı.

Lille'in sezon öncesi kampında düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan Burak Yılmaz sorusuna yanıt veren Galtier; "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz. Jose Fonte gibi bir profile sahip. Yaşına rağmen düzenli oynuyor. Bu futbolcuyu Luis Campos bana önerdi. İlgimi çektiğini söylemeliyim." dedi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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