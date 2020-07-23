Son Dakika | Lille teknik direktörü Burak Yılmaz'ı açıkladı!

Lille'in sezon öncesi kampında düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan Burak Yılmaz sorusuna yanıt veren Galtier; "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz. Jose Fonte gibi bir profile sahip. Yaşına rağmen düzenli oynuyor. Bu futbolcuyu Luis Campos bana önerdi. İlgimi çektiğini söylemeliyim." dedi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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