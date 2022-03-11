Son dakika: Lille, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın peşinde

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Sarı lacivertlilerde gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine giren Altay Bayındır'a bir talip de Fransa'dan.

Fransız basınında yer alan habere göre, kiralık olarak forma giyen Ivo Grbic'i sezon sonunda Atletico Madrid'e gönderecek olan Lille, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kadrosunda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i bulunduran Lille, gelecek sezon sarı lacivertlilerde sözleşmesi sona erecek olan milli kaleci ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Altay ile Lille'in yanı sıra Marsilya, Lyon ve Lorient'in de ilgilendiği kaydedildi.

Sarı lacivertli formayla bu sezon toplamda 21 maça çıkan Altay, 1872 dakikada görev aldı.