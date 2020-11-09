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Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lille, bir kez daha Türkleri konuşuyor! En çok gol katkısı...

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Son Dakika | Lille, bir kez daha Türkleri konuşuyor! En çok gol katkısı...
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Burak Yılmaz'ın son maçta attığı 2 golün ardından Türk futbolcuların Lille için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Fransa Ligi'nde PSG'nin ardından ikinci sırada bulunan Lille'i Türk futbolcular sırtlamaya devam ediyor. Lille, Brest'e 3-2 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alsa da Burak Yılmaz, attığı 2 golle maçın en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Tüm kulvarlarda Yusuf Yazıcı'nın 7, Burak Yılmaz'ın 6 ve Zeki Çelik'in 2 golü ile birlikte Lille'in attığı toplam 26 golün 15'i Türk futbolculardan geldi. Gol ve asist katkısına bakıldığında ise 26 golün 20'isi yani gollerin %77'si Türk yapımı oldu.

''HÜCUM GÜCÜNÜ TÜRKLER OLUŞTURUYOR''

Fransa'nın Le Petit Lillois sitesi de Türk futbolcuların takım için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparken ''Türkler, Lille için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Lille'in hücum gücünü Türkler oluşturuyor'' sözleri kullanıldı.

Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, attıkları gollerle takımın en golcü iki ismi konumunda bulunuyor.

Son Dakika | Lille, bir kez daha Türkleri konuşuyor En çok gol katkısı...

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