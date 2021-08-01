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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Lille 1-0 PSG / Maç sonucu ve özeti

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Son Dakika: Lille 1-0 PSG / Maç sonucu ve özeti

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille, Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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  • Lille - PSG maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - PSG maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - PSG maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - PSG maçında öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Süper Kupası maçında PSG ile İsrail'in Tel Aviv kentinde karşı karşıya geldi.

Lille, Burak Yılmaz'ın asistinde Xeka'nın attığı golle PSG'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Lille - PSG maçında Filistine destek olan yıldız isme ıslıklı protesto
Lille - PSG maçında Filistin'e destek olan yıldız isme ıslıklı protesto

Fransa Süper Kupası'nda 11'ler

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi.

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