Son Dakika: Lille 1-0 PSG / Maç sonucu ve özeti
Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille, Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa Süper Kupası maçında PSG ile İsrail'in Tel Aviv kentinde karşı karşıya geldi.
Lille, Burak Yılmaz'ın asistinde Xeka'nın attığı golle PSG'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.
İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Fransa Süper Kupası'nda 11'ler
Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.
PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Ebimbe, Herrera, Draxler, Kalimuendo, Icardi.