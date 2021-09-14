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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2021 - 22:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Lille 0-0 Wolfsburg / Maç sonucu ve özeti

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Son Dakika: Lille 0-0 Wolfsburg / Maç sonucu ve özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Burak Yılmaz Ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta Lille, Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'la 0-0 berabere kaldı.

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  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lille - Wolfsburg maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken ekipler hanesine ilk puanlarını yazdırdı.

Lille'in 48. dakikada David'le bulduğu gol ve son anlarda kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Alman ekibinde Brooks, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken Yusuf Yazıcı ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3
Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3
Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Xeka, Andre, Gomes, Burak Yılmaz, David

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, Guilavogui, Arnold, Steffen, Philipp, Baku, Weghorst

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