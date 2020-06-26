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GeriFutbol Son Dakika | Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak
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Futbol
Haber Giriş: 26.06.2020 - 19:37,Son Güncelleme:

Son Dakika | Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak

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Son Dakika | Liglerin iptal edildiği Fransa'da kupa finalleri oynanacak
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Fransa'da, ertelenen kupa finalleri temmuz ayında oynanacak.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Saint-Etienne, 24 Temmuz'da Fransa Kupası finali için Stade de France'de karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain, 31 Temmuz'da yine aynı statta Fransa Lig Kupası finalinde Olympique Lyon'a karşı mücadele edecek.

Öte yandan, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonu ise 23 Ağustos'ta başlayacak

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