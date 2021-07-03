Son dakika Formula 1 haberi: Lewis Hamilton iki yıl daha Mercedes'te!

Spor Arena Dış Haber - Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Hamilton, takjımıyla 1 yıllık kontrat yapmıştı.

Son haftalarda yapılan resmi görüşmeler sonucunda Mercedes ile Hamilton birlikteliği 2023'e kadar uzatıldı.

F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 77 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.

35 MİLYON EURO KAZANACAK

İngiliz basınında çıkan haberlerde Lewis Hamilton'ın yeni sözleşmede 30 milyon pound (35 milyon Euro) kazanacağı belirtildi. Hamilton mevcut sözleşmesinde 47 milyon Euro kazanıyor.