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Son Dakika: Lewis Hamilton 10 sıra ceza aldı, İstanbul Park rekorunu önce kırdı, sonra geliştirdi

#Formula 1#Hamilton#Verstappen

Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki bir parçanın değiştirilmesi sebebiyle 10 sıra grid cezası aldı.

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Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 10 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Hamilton, kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için güç ünitesinde değişikliğe gitti.

Son Dakika: Lewis Hamilton 10 sıra ceza aldı, İstanbul Park rekorunu önce kırdı, sonra geliştirdi


Güç ünitesinin tamamını değiştirmesi halinde yarışa son sıradan başlama cezasıyla karşı karşıya kalacak Hamilton, ünitedeki turbo, hibrit sistem, akü ve elektronik aksam gibi bileşenlerde değişikliğe gitmeyerek cezasını 10 sırayla sınırlandırmış oldu.

Mercedes'in bu kararı yağmur ihtimaline göre almasındaki sebep ise yağmur altında sürüşüne güvendikleri Hamilton'un şampiyonayı sağlıklı şekilde yürütebilmek adına daha rahat tırmanıp yarışı üst sıralarda bitirebilmesine olan güven.

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HAMİLTON EN HIZLI TUR REKORUNU GELİŞTİRDİ

Öte yandan Lewis Hamilton, Montaya'ya ait pistte atılmış en hızlı tur rekorunu ilk antrenman turunda kırmıştı. Hamilton, 1:24.511'lik derecesiyle İstanbul Park tur rekorunun sahibi olmuştu.

İkinci antrenman turu sonunda rekoru geliştirdi.

Hamilton, 1:23,804 ile pist tarihindeki en iyi dereceyi elde etti. Hamilton’ı 1:23,970 ile Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ve 1:24,214 ile Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas takip etti.

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TOTO WOLFF AÇIKLAMIŞTI

Mercedes'in patronu Toto Wolff, günler öncesinden bu ihtimalle ilgili şunları söylemişti:

Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton.

VERSTAPPEN RUSYA'DA GÜÇ ÜNİTESİ DEĞİŞTİRMİŞ VE YARIŞI 2. BİTİRMİŞTİ

Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü buna rağmen yarışın sonunda yağan yağmur ve şansının da yardımıyla Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

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HAMILTON CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Yarış öncesi resmi basın toplantısında soruları yanıtlayan Lewis Hamilton, güç ünitesi değişikliğiyle ilgili gelen soruyu yanıtlamaktan kaçınmıştı.

Son Dakika: Lewis Hamilton 10 sıra ceza aldı, İstanbul Park rekorunu önce kırdı, sonra geliştirdi

OKAY KARACAN SPOR ARENA YAYININDA DUYURMUŞTU: HABERLER DOĞRU ÇIKIYOR 

Formula 1 denilince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden olan Okay Karacan, Mercedes'in Lewis Hamilton ile ilgili kararı hakkında Spor Arena'ya görüşlerini bildirdi:

Hafta öncesinde çıkan Haberler Hamilton'un yarışa motor değiştirerek son sıradan başlayacağı şeklindeydi. Bu yavaş yavaş gerçekleşişyor. İstanbul'da yağmur ihtimali çok yüksek. Bunu göz önünde bulunduran Mercedes takımı Hamilton'u son sıradan başlatacak. Yağmur pilotu olduğu için, yağmurda çok başarılı olduğu için, geçen yıl yağmurda yapılan Türkiye'deki yarışı da kazanmıştı Hamilton. Geçen yarışta da yağmur dengeleri değiştirmişti. Norris strateji hatası yapınca Hamilton liderliği almıştı. Son sıradan başlayan Verstappen de yarışı ikinci sırada yer almayı başarmıştı. Bu Formula 1 takımlarının güçlü bir stratejisi. Muhtemelen Hamilton yarışa son sıradan başlayacak ve yarış içerisinde tırmanacak muhtemelen. Heyecanlı bir Türkiye GP'si bizi bekliyor. Her şey hızla değişebilir ama şu anda gelen haberler bu yönde.

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#Formula 1#Hamilton#Verstappen