Son Dakika: Letonya - Türkiye maçına Stefan Kuntz'un gözyaşları damga vurdu!

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Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'ın golüyle 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda hayati bir 3 puan kazanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

Burak Yılmaz'ın golü sonrası milli takım yedek kulübesi sahaya girerek büyük bir sevinç yaşarken, Alman teknik adam da oyuncularının sevincine dahil oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Stefan Kuntz, saha içersine girdi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Başarılı çalıştırıcının yardımcısı Kenan Koçak, Kuntz'un yanına giderek teselli etti.

Kuntz bir süre daha gözyaşı döktükten sonra soyunma odasına yöneldi.