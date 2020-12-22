Son Dakika | Leo Westermann, Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer oldu!
Fenerbahçe Beko'da Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı...
Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre takımın Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı.
Westermann bu hafta içinde Barcelona takımına katılacak.
AYRILIK SONRASI BARCELONA'DAN TRANSFER
Sarı lacivertli ekibin Westermann'ın yerine Barcelona'dan Thomas Heurtel'i transfer etmesi bekleniyor.
Uzun bir süredir Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Heurtel, geçmiş yıllarda Anadol Efes'te forma giyiyordu.
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