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Son Dakika: Lens - Lille derbisinde büyük olay! Taraftarlar sahaya indi...

#LİLLE-LENS#LİLLE#LENS
Son Dakika: Lens - Lille derbisinde büyük olay Taraftarlar sahaya indi...

Fransa Ligue 1'in altıncı haftasında Lens ile Lille'in karşılaştığı derbide büyük olaylar çıktı.

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Lens - Lille maçında ortalık fena karıştı

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Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan derbide, ev sahibi takımın taraftarları sahaya girerken oyun durdu. 

Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın 11'de başladığı maç, ilk yarıda Lens taraftarlarının sahaya girmesiyle bir anda karıştı.

Lens ve Lille tribünlerinde yaşanan olayları güvenlik güçleri bastırmaya çalışırken yaralıların olduğu öğrenildi. 

Polis müdahalesi sonrasında Lens taraftarları güçlükle sahadan çıkarılırken soyunma odasına giren takımlar sahaya çıkmadı.

Hakemlerin maçı tatil edebileceği belirtilirken yaralı taraftarları hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. 

22 Ağustos'ta Olympique de Marseille ile OGC Nice arasındaki maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar sonrası karşılaşma tatil edilmişti.

Son Dakika: Lens - Lille derbisinde büyük olay Taraftarlar sahaya indi...

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#LİLLE-LENS#LİLLE#LENS