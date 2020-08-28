MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Lemina'dan Galatasaray için veda mesajı! "İngiltere'ye döndüm..."
GeriFutbol Son dakika | Lemina'dan Galatasaray için veda mesajı! "İngiltere'ye döndüm..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son dakika | Lemina'dan Galatasaray için veda mesajı! "İngiltere'ye döndüm..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Lemina'dan Galatasaray için veda mesajı! "İngiltere'ye döndüm..."
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın geçen sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği merak konusu olan 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki tüm taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi gönderiyorum, gelecek yıllarda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, bu gelişmeye daha önce açıklamıştı...

Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltereye dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltere'ye dönüyor

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile ismi anılan orta saha oyuncusu Lemina, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Son dakika | Leminadan Galatasaray için veda mesajı İngiltereye döndüm...

 

Son dakika | Leminadan Galatasaray için veda mesajı İngiltereye döndüm...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle