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Spor Arena
Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Atletico Madrid 88'de yıkıldı

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Son Dakika | Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Atletico Madrid 88'de yıkıldı
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Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Leipzig ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 50. dakikasında Olmo ile öne geçen Leipzig, 77. dakikada Felix'in penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Son sözü 88. dakikada Adams söyledi ve Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Leipzig, Devler Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño; Nkunku, Poulsen, Olmo

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Hector Herrera, Saúl, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa

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