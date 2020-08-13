Son Dakika | Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Atletico Madrid 88'de yıkıldı
Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Leipzig ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 50. dakikasında Olmo ile öne geçen Leipzig, 77. dakikada Felix'in penaltı golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Son sözü 88. dakikada Adams söyledi ve Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Leipzig, Devler Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño; Nkunku, Poulsen, Olmo
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Hector Herrera, Saúl, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle