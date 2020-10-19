Son Dakika | Leipzig, Başakşehir maçına alınacak seyirci sayısını açıkladı!
Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Başakşehir'i ağırlayacak olan Leipzig, karşılaşmaya 999 seyirci alınacağını açıkladı.
Leipzig'in yaptığı açıklamada bölgede koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ve bu yüzden karşılaşmaya sadece 999 seyirci alınacağı kaydedildi.
Başakşehir ile Leipzig, yarın saat 22:00'de Almanya'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkacak.
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