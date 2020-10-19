Son Dakika | Leipzig, Başakşehir maçına alınacak seyirci sayısını açıkladı!

Leipzig'in yaptığı açıklamada bölgede koronavirüs vakalarının artış gösterdiği ve bu yüzden karşılaşmaya sadece 999 seyirci alınacağı kaydedildi.

Başakşehir ile Leipzig, yarın saat 22:00'de Almanya'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup maçına çıkacak.

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