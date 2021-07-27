Son Dakika: Leicester City'den Rachid Ghezzal kararı! Koptu, geliyor...

Geçen sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta, en büyük katkıyı veren oyuncuların başında gelen Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin ardından kulübü Leicester City'ye dönmüştü.

Transferi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın büyük çaba sarf ettiği Cezayirli oyuncu, son olarak siyah beyazlı takımla anlaşmaya varırken transfer henüz sonuçlanmadı.

Burton Albion'la oynanan hazırlık maçında forma diyen 28 yaşındaki futbolcu için Leicester City kararını verdi.

Kamp programını açıklayan İngiliz kulübünde Teknik Direktör Brendan Rodgers, Ghezzal'ı kadroya dahil etmedi.

Siyah beyazlılarla büyük ölçüde anlaşmaya varan Ghezzal'in, önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.