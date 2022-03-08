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Son Dakika: Leicester City'de Çağlar Söyüncü kararını verdi! Chelsea'ye çok yakın...

#Transfer#Çağlar Söyüncü#Leicester City
Son Dakika: Leicester Cityde Çağlar Söyüncü kararını verdi Chelseaye çok yakın...

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi resmen belli oluyor. Sezon sonunda Leicester City'den ayrılma kararı alan milli yıldızın Chelsea'ye imza atması bekleniyor.

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Leicester City'den ayrılma kararı alan Çağlar Söyüncü için Chelsea ile görüşmeler sürüyor. Başarılı savunmacı Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor. Leicester City ise milli oyuncunun gitmesine izin verecek.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, başka bir takıma gitmek istiyor. Kulübün ise milli oyuncunun ayrılığına izin verdiği ve gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Premier Lig takımlarından Chelsea, uzun süredir Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu. İngiliz medyasına göre; Chelsea, milli oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.

Leicester City forması giyen 25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon 34 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

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#Transfer#Çağlar Söyüncü#Leicester City

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