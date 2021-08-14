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Son Dakika: Leicester City 1-0 Wolverhampton / Maç sonucu
Leicester City, Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton'ı Vardy'nin golüyle 1-0 yendi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
Milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Everton-Southampton: 3-1
Watford-Aston Villa: 3-2
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-2