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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Leicester City 1-0 Wolverhampton / Maç sonucu

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Son Dakika: Leicester City 1-0 Wolverhampton / Maç sonucu

Leicester City, Premier Lig'in ilk haftasında Wolverhampton'ı Vardy'nin golüyle 1-0 yendi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

Milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Southampton: 3-1

Watford-Aston Villa: 3-2

Burnley-Brighton Hove Albion: 1-2

Leicester Cityde Jamie Vardyden olay sevinç
Leicester City'de Jamie Vardy'den olay sevinç
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