Son Dakika: Leeds United'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, Marcelo Bielsa'nın yerine ABD'li teknik adam Jesse March ile anlaşmaya vardı.

16 YILLIK ÖZLEMİ DİNDİRMİŞTİ

Leeds United'ın başına 2018 yazında geçen Marcelo Bielsa, o döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan takımla ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds United, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi sona ermiş oldu.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds United, aynı performansı bu sezona yansıtamadı.

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