Son Dakika: Leeds United'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Son dakika... Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiSon dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Zelenskiden müzakere yanıtı İstanbul önerisiZelenski'den müzakere yanıtı! İstanbul önerisi#Rusya
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
Ukraynadaki dehşeti anlattı Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldıUkrayna'daki dehşeti anlattı! Gözyaşları içinde konuştu: Kalbim kaldı#Ukrayna
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...#SWIFT
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'#Seray Sever
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Aleyna Tilkiye tehdit soruşturmasında yeni gelişmeAleyna Tilki'ye tehdit soruşturmasında yeni gelişme#Aleyna Tilki
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Leeds United'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi!

#Marcelo Bielsa#Leeds United#Premier Lig
Son Dakika: Leeds Unitedda Marcelo Bielsa dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leeds United, Marcelo Bielsa'nın yerine ABD'li teknik adam Jesse March ile anlaşmaya vardı.

16 YILLIK ÖZLEMİ DİNDİRMİŞTİ

Leeds United'ın başına 2018 yazında geçen Marcelo Bielsa, o döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan takımla ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds United, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi sona ermiş oldu.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds United, aynı performansı bu sezona yansıtamadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marcelo Bielsa#Leeds United#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna