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Son Dakika: Leandro Paredes resmen Roma'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Leandro Paredes#Roma
Son Dakika: Leandro Paredes resmen Romada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 10:52

Roma, PSG'den ayrılan Leandro Paredes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray'ın transfer listesinde uzun süre yer alan Leandro Paredes, Serie A temsilcisi Roma'ya transfer oldu.

İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atıldığını resmen açıkladı.

Son Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile şampiyonluk sevinci yaşayan Paredes, 2014-17 yılları arasında da Roma forması giymiş, sonrasında Zenit, PSG ve Juventus için ter dökmüştü.

Paredes ile Fred transferi öncesi Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddiaları da gündemde yer almıştı.

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#Transfer#Leandro Paredes#Roma

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