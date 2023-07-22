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Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu’yu kadrosuna katan Galatasaray’ın yeni hedefi orta saha takviyesi.

Sarı kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Leandro Paredes’in önceliğini İtalya ve İspanya takımlarına vererek olumlu geri dönüş yapmaması üzerine yönetim alternatif isimlere yönelecek.

Önümüzdeki hafta orta saha transferi için mesai harcayacak olan Galatasaray’ın bu bölge için belirlediği oyuncu listesinde ise Manchester United’lı Fred, Tottenham’lı Giovanni Lo Celso ve Bayern Münih’li Marcel Sabitzer gibi önemli isimler yer alıyor.

ERDEN TİMUR’DAN ‘LİSTEMİZDELER AMA HENÜZ TEMAS YOK’ AÇIKLAMASI

Sarı kırmızılıların stat isim sponsorluğu için dün düzenlediği törende transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hem Fred hem de Sabitzer’in gündemlerinde olduğunu bizzat açıkladı.

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Timur orta saha takviyesiyle ilgili olarak “Sabitzer ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Oyuncularla ilgili bir şey demem doğru olmuyor. Bu aleyhimize oluyor. İki oyuncu listede var ama girişimimiz olmadı. Bugün-yarın bitmesini beklediğimiz transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil” dedi.

Galatasaraylı idareci önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta 3 önemli oyuncunun temsilcileri ve kulüpleri ile görüşmek adına yurt dışına gidecek.

FRED, MANCHESTER UNİTED’DA GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Cimbom’un gündeme aldığı oyunculardan Fred geride kalan sezonda Manchester United’da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.

Bonservisi Bayern Münih’te olan Sabitzer de geride kalan sezonun 2. yarısını kiralık olarak United’da geçirdi; 24’ü Bayern’de 18’i ManU’da görev yaptığı 42 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik imza attı. Yine Tottenham ile 2 yıllık kontratı daha bulunan Lo Celso da 2022-23’te kiralık olarak Villarreal’da forma giydi.

Lo Celso La Liga ekibi ile çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik bir performansa imza attı.

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