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Son Dakika: Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0'a benzer maç...'

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Son Dakika: Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0a benzer maç...

Altay formasıyla Beşiktaş'a karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Hollanda basınına konuştu.

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Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Altay'ın kanat oyuncusu Leandro Kappel, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlılara şans tanımayan Kappel, Ajax'ın sahadan farklı ayrılacağını iddia etti.

Kappelden Beşiktaş sonrası flaş sözler Kimse kolay çıkamayacak

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KAPPEL'İN MAÇ HAKKINDAKİ SÖZLERİ ŞÖYLE;

9-0'LIK MAÇ GİBİ OLABİLİR

 "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Hiç şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Bence ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Beşiktaş zayıf bir takım değil fakat 13 oyuncunun problemi vardı. Yeni gelenler de hazır olmayacak. Stoperleri çok yavaş. Ajax için kolay maç."

TAKIMIM İÇİN TEZAHÜRAT YAPMAKTAN KORKMUYORUM

"Umarım yarın Ajax kazanır. Sadece Ajax taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi maçlarında takım arkadaşlarım bana gelir ve hep iddiaya gireriz. Türkiye'ye karşı Hollanda'da da durum aynı. Takımım adına tezahürat yapmaktan korkmuyorum. Amsterdam'lıyım. Beşiktaş için Ajax bence fazla iyi."

Son Dakika: Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0a benzer maç...

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