Son Dakika: Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0'a benzer maç...'

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Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Altay'ın kanat oyuncusu Leandro Kappel, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlılara şans tanımayan Kappel, Ajax'ın sahadan farklı ayrılacağını iddia etti.

KAPPEL'İN MAÇ HAKKINDAKİ SÖZLERİ ŞÖYLE;

9-0'LIK MAÇ GİBİ OLABİLİR



"Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Hiç şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Bence ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Beşiktaş zayıf bir takım değil fakat 13 oyuncunun problemi vardı. Yeni gelenler de hazır olmayacak. Stoperleri çok yavaş. Ajax için kolay maç."

TAKIMIM İÇİN TEZAHÜRAT YAPMAKTAN KORKMUYORUM

"Umarım yarın Ajax kazanır. Sadece Ajax taraftarıyım. Şampiyonlar Ligi maçlarında takım arkadaşlarım bana gelir ve hep iddiaya gireriz. Türkiye'ye karşı Hollanda'da da durum aynı. Takımım adına tezahürat yapmaktan korkmuyorum. Amsterdam'lıyım. Beşiktaş için Ajax bence fazla iyi."