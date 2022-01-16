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Son Dakika: Lazio'dan Vedat Muriqi transfer açıklaması! 'Teklif geldiği doğru ancak...'

#Transfer#Vedat Muriqi#CSKA Moskova
Son Dakika: Laziodan Vedat Muriqi transfer açıklaması Teklif geldiği doğru ancak...

Lazio'da forma giyen ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi için İtalyan ekibinden transfer açıklaması geldi. Sportif Direktör Igli Tare, Vedat Muriqi için Rusya'dan teklif aldıklarını doğruladı.

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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi için Lazio'dan resmi transfer açıklaması geldi.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın İtalya'da beklenen performansı gösteremeyen Muriqi ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Leeds United, West Bromwich Albion, Newcastle United ve Hull City'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi için CSSKA Moskova'dan teklif aldıklarını doğruladı.

Sport 24'e konuşan Tare, "Rusya'dan Vedat için bir teklif aldığımız doğru ancak daha fazlasını söyleyemem" diye konuştu.

Vedat'ın 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova'nın yolunu tutacağı belirtildi.

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#Transfer#Vedat Muriqi#CSKA Moskova

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