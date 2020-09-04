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Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi transfer açıklaması!
Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ile görüşen Lazio'da teknik direktör Simone Inzaghi'den transferle ilgili açıklama geldi.
Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi: "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Diğer takımlar transferde ilerliyor, biz de en kısa sürede hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.
Inzaghi, takımının sezon öncesi hazırlık kampından memnun olduğunu da belirtti.
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