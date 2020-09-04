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GeriFutbol Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi transfer açıklaması!
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Haber Giriş: 04.09.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi transfer açıklaması!

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Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi transfer açıklaması!
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Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe ile görüşen Lazio'da teknik direktör Simone Inzaghi'den transferle ilgili açıklama geldi.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi: "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Diğer takımlar transferde ilerliyor, biz de en kısa sürede hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

Inzaghi, takımının sezon öncesi hazırlık kampından memnun olduğunu da belirtti.

 

Son Dakika | Laziodan Vedat Muriqi için resmi transfer açıklaması

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