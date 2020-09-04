Son Dakika | Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi transfer açıklaması!

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi: "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Diğer takımlar transferde ilerliyor, biz de en kısa sürede hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.



Inzaghi, takımının sezon öncesi hazırlık kampından memnun olduğunu da belirtti.

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