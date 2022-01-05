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Son dakika: Lazio'dan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye Vedat Muriqi yanıtı! Artık Fenerbahçe...

#Transfer#Acun Ilıcalı#Fenerbahçe
Son dakika: Laziodan Acun Ilıcalının takımı Hull Cityye Vedat Muriqi yanıtı Artık Fenerbahçe...

Lazio'da satış listesine konulan ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Vedat Muriqi için Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City de girişimde bulunmuştu. Lazio'dan Hull City'ye olumsuz yanıt geldi.

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Fenerbahçe'den önemli bir bonservis ücreti karşılığında Lazio'ya transfer olan ve İtalya'da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi için yeni bir gelişme yaşandı.

Bu sezon Lazio'da süre almakta zorlanan ve devre arasından takımdan ayrılacağı konuşulan Kosovalı golcünün transferi için Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'nin ismi öne çıkıyordu.

"LAZIO, HULL CITY'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Acun Ilıcalı'nın beğendiği bir futbolcu olan ve takımında görmek istediği Vadat Muriqi için Hull City'nin Lazio'ya teklif yaptığı belirtilmişti.

Bugün çıkan son dakika haberine göre Lazio, Hull City'nin Vedat Muriqi için yaptığı teklifi reddetti.

SADECE FENERBAHÇE KALDI

Vedat Muriqi'in eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek istediği biliniyor. Her fırsatta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Kosovalı golcü, yılbaşı tatilini de ülkemizde geçirmişti.

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Lazio'nun Hull City'yi reddetmesinin ardından Vedat Muriqi transferinde Fenerbahçe yalnız kaldı. Bu transferde ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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#Transfer#Acun Ilıcalı#Fenerbahçe

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