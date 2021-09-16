Son Dakika: Lazio maçı öncesi Galatasaray'da Fatih Terim'den Marcao kararı

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UEFA Avrupa Ligi’nde eleme turundan başarıyla çıkan G.Saray, Kupa 2 gruplarında ilk maçına çıkıyor.

G.Saray 2000’de şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda bugün sahasında Lazio ile karşı karşıya geliyor.

Saat 19.45’te başlayacak mücadele ile birlikte sarı kırmızılılar bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı’nda sahaya çıkacak.

En son evinde 15 Mayıs’ta sahaya çıkan G.Saray 124 gün sonra mabedinde taraftarıyla buluşacak.

MARCAO BUGÜN iLK 11’DE

G.Saray’da Giresun’da arkadaşına saldırısının ardından önce ceza alıp kadro dışı bırakılan sonrasında affedilip, Kerem’le de barışan Marcao bugün Lazio maçında formaya kavuşuyor.

Bu sezon 10 resmi maçın 9’unda kalesini gole kapatamayan sarı kırmızılılarda Fatih Terim, Sambacı ile Nelsson’u yan yana oynatarak savunmayı sağlama almayı hedefliyor.

Trabzon’da sakatlanan Emre Kılınç maça yetişemezken orta sahayı Berkan, Taylan ve Cicaldou’dan oluşturacak olan Terim’in kanatlarda Morutan ile Kerem forvette ise Halil'i oynatması bekleniyor.

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1- G.Saray ile Lazio’nun Avrupa kupalarındaki tek grup eşleşmesi 2001-02’de Devler Ligi’nde yaşanırken bu maçları ev sahibi ekipler 1-0’lık skorla kazandı.

7- Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını 7 kez mağlup eden Galatasaray’ın, temsilcilerini daha fazla mağlup ettiği tek ülke 8 kezle İspanya.

13- Avrupa’da çıktığı son 14 maçın 13’ünde kalesinde gol gören G.Saray, sadece 2-0 yendiği H.Split karşısında gol yemedi.

88- G.Saray, Terim yönetiminde Avrupa’da 88. kez sahaya çıkacak. Terim önceki 87 karşılaşmada 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.