Son Dakika | Lazio ile Fenerbahçe Vedat Muriqi için anlaştı! İşte bonservis bedeli...

A Spor'un haberine göre Lazio ile Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için anlaşmaya vardı. Transferle ilgili resmi açıklamanın kısa sürede geleceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya Bastos'u dahil etmek istiyor. Bastos olmazsa Sarı-lacivertli kulübün Vedat Muriqi'den bonuslarla birlikte 20 milyon Euro gelir elde edeceği belirtildi.

Görüşmelerin uzamasındaki bir diğer sebep ise Fenerbahçe'nin Muriqi satışından elde edeceği karın %15'ini Rizespor'a ödeyecek olmasıydı.

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