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Son Dakika: Lazar Markovic Süper Lig'e geri dönüyor

#Transfer#Lazar Markovic#Gaziantep FK
Son Dakika: Lazar Markovic Süper Lige geri dönüyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lazar Markovic'le el sıkıştı. Sırp yıldız, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Gaziantep temsilcisi, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da oynayan Lazar Markovic'le anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK'nın anlaşma sağladığı Sırp yıldız, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Markovic, bugün Gaziantep için sağlık kontrolünden geçecek ve ardından yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Sırp hücumcu, geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

Markovic, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 21 karşılaşmada 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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#Transfer#Lazar Markovic#Gaziantep FK

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