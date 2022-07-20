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Son Dakika: Lazar Markovic resmen Gaziantep FK'da!

#Lazar Markovic#Gaziantep FK#Transfer
Son Dakika: Lazar Markovic resmen Gaziantep FKda

Gaziantep FK, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Lazar Markovic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

LAZAR MARKOVIC KİMDİR?

2 Mart 1994 yılında Sırbistan’ın Cacak şehrinde dünyaya gelen Lazar Markovic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Henüz 19 yaşında 10 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan yıldız futbolcu, yüksek hızı, bire birdeki yetenekleriyle dünyanın dev takımlarının dikkatini çekti. 2014 yılında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool’a transfer olan Lazar Markovic, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formalarını giydi. Kariyerinde 298 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 52 gol atarken 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Lazar Markovic önümüzdeki iki yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.

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#Lazar Markovic#Gaziantep FK#Transfer

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