Son Dakika: La Liga'da şampiyon Real Madrid! Ancelotti tarihe geçti

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La Liga'da 34. haftada Espanyol'u 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Lider Real Madrid, 34. haftada Espanyol'u evinde konuk etti.

Mücadelenin 33. dakikasında Rodrygo ile öne geçen ev sahibi takım, 43'te yine Rodrygo ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Marco Asensio çıkarken skoru belirleyen golü 81. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 81 puanla mutlu sona ulaştı. Espanyol ise 39 puanda kaldı.

ANCELOTTI BİR İLKE İMZA ATTI

İtalyan teknik adam, 5 büyük Lig'de de şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu. Ancelotti daha önce Serie A, Premier League, Bundesliga ve Ligue 1'de bu başarıyı yakalamıştı.

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