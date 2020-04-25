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GeriFutbol Son Dakika | La Liga'da 2021 yılına kadar maçlar seyircisiz oynanacak!
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Haber Giriş: 25.04.2020 - 01:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | La Liga'da 2021 yılına kadar maçlar seyircisiz oynanacak!

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Son Dakika | La Liga'da 2021 yılına kadar maçlar seyircisiz oynanacak!
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Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya La Liga'da kulüpler maçlarını 2021 yılına kadar seyircisiz oynayacağı belirtildi.

La Liga Başkanı Javier Tebas, kulüplere liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağını iletti.

İspanyol hükümetinin, iyileşmeyi ve hastalığın yeniden büyümemesini önlemek için bu tedbiri aldığı kaydedildi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; La Liga'da maç günü gelir kaybı yaklaşık 140 milyon euroyu bulacak.

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