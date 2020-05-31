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Son Dakika | La Liga'nın başlama tarihi açıklandı!
İspanya La Liga'nın 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.
La Liga'nın 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.
İşte La Liga'nın fikstürü;
11 Haziran
Sevilla-Real Betis
12 Haziran
Granada-Getafe
Valencia-Levante
13 Haziran
Espanyol-Alaves
Celta-Villarreal
Leganes-Valladolid
Mallorca-Barcelona
14 Haziran
Bilbao-Atletico Madrid
R Madrid-Eibar
Real Sociedad-Osasuna
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