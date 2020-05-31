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Haber Giriş: 31.05.2020 - 23:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | La Liga'nın başlama tarihi açıklandı!

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Son Dakika | La Liga'nın başlama tarihi açıklandı!
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İspanya La Liga'nın 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

La Liga'nın 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

İşte La Liga'nın fikstürü;

11 Haziran

Sevilla-Real Betis

12 Haziran

Granada-Getafe
Valencia-Levante

13 Haziran

Espanyol-Alaves
Celta-Villarreal
Leganes-Valladolid
Mallorca-Barcelona

14 Haziran

Bilbao-Atletico Madrid
R Madrid-Eibar
Real Sociedad-Osasuna

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