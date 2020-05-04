Son Dakika | La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüs kararını açıkladı! Haziran'da...
Corona virüs nedeniyle liglere ara verilen İspanya'da kritik toplantı sona erdi, tarih açıklandı.
İspanya, futbola dönmeye hazırlanıyor. Corona virüs vakalarının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da La Liga ve kulüpler toplantı yaptı.
LaLiga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.
Tebas, ''Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı.'' sözleriyle liglere devam edileceğini açıkladı.
BU HAFTA ANTRENMANLAR BAŞLIYOR
Ayrıca Tebas, İspanya'da kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlayacağını belirtti.
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