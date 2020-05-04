Son Dakika | La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüs kararını açıkladı! Haziran'da...

İspanya, futbola dönmeye hazırlanıyor. Corona virüs vakalarının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da La Liga ve kulüpler toplantı yaptı.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.

Tebas, ''Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı.'' sözleriyle liglere devam edileceğini açıkladı.

BU HAFTA ANTRENMANLAR BAŞLIYOR

Ayrıca Tebas, İspanya'da kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlayacağını belirtti.