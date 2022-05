Son Dakika: Kylian Mbappe transferinde büyük ters köşe! Real Madrid Başkanı Perez soyunma odasında duyurdu...

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin başkent ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları başka bir boyuta taşıdı.

La Liga'da Real Betis ile oynanan ligin son maçının ardından soyunma odasına indiği iddia edilen edilen Başkan Florentino Perez'in, soyunma odasında oyunculara yaptığı konuşmada Kylian Mbappe'nin takıma katılmayacağını söylediği belirtildi.

İspanyol yorumcu Guillem Balague'nin iddiasına göre; Carlo Ancelotti ve oyuncularla soyunma odasında bir süre sohbet eden Başkan Florentino Perez, Fransız dünya yıldızının transfer hedefleri arasında yer almadığını bizzat iletti.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming



Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything