Son Dakika: Kylian Mbappe transferinde büyük ters köşe! Real Madrid Başkanı Perez soyunma odasında duyurdu...

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin başkent ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları başka bir boyuta taşıdı.

La Liga'da Real Betis ile oynanan ligin son maçının ardından soyunma odasına indiği iddia edilen edilen Başkan Florentino Perez'in, soyunma odasında oyunculara yaptığı konuşmada Kylian Mbappe'nin takıma katılmayacağını söylediği belirtildi.

İspanyol yorumcu Guillem Balague'nin iddiasına göre; Carlo Ancelotti ve oyuncularla soyunma odasında bir süre sohbet eden Başkan Florentino Perez, Fransız dünya yıldızının transfer hedefleri arasında yer almadığını bizzat iletti.

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I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming



Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

PSG, Kylian Mbappe'ye uzun zamandır sözleşme yeniletmeye çalışırken oyuncunun kontratı önümüzdeki hafta sona erecek.

REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ AMA...

Geçtiğimiz haftalarda Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmesinin şartlarını kabul ettiği öne sürülmüştü. Başkent temsilcisinin, yaklaşık dört aylık görüşmelerin ardından Fransız golcü ile anlaşmaya vardığı ve geriye sadece küçük ayrıntılar kaldığı kaydedilmişti.

İspanyol devinin, Fransız oyuncunun 21 Mayıs akşamı Metz'e karşı oynanacak maçta PSG'ye veda etmesini beklediği bildirilmişti. İddialara göre; yılın transferi, Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacaktı.

ANNESİ KONUŞTU: GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BİTTİ

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Al-Amari, oğlunun iki dev kulüp arasında bir seçim yapacağını söyledi ve iki teklifin de eşit olduğunu belirtti. Fayza Al-Amari, "Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra Mbappe yeni kontrat görüşmeleri yapmayacak. Görüşmeler bitti. Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anlaşmalarımız var ve görüşmeler çoktan bitti, şimdi Kylian Mbappe'nin bir seçim yapması gerekiyor. Real Madrid ve PSG'den gelen iki teklif de eşit, aralarında büyük bir fark yok ama Mbappe'nin istediğini seçmesini bekliyoruz." demişti.

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KYLIAN MBAPPE TARİH VERMİŞTİ

Yeni sezonda oynayacağı takımın büyük oranda netleştiğini söyleyen Kylian Mbappe, "Bence artık daha fazla sorumluluk alma zamanım geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim. Üç kez üst üste Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilmek büyük bir onur. Yeni sezonda oynayacağım takıma ilişkin kararımı çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağım. Kararımı büyük oranda verdim." demişti.

Kylian Mbappe bu açıklamanın ardından Fransız televizyonlarına verdiği demeçte, kararını 28 Mayıs'tan önce duyuracağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Geleceğimle ilgili kararı 28 Mayıs'tan önce açıklayacağım." dedi.

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"PSG İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN ANLAŞTI"

Haftalardır tüm oklar Real Madrid'i gösterirken son iki günde ibre PSG'ye döndü. Fransa ve İtalya basınında çıkan haberlerde PSG'nin Mbappe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor. PSG'nin anlaşmayı bugün veya yarın açıklaması bekleniyor.

Avrupa transfer piyasasının ünlü gazetecisi Fabrizio Romano da Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

MARCA: SİYASİ BASKI YAPILDI

Mbappe'nin PSG ile sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardığı yönünde haberler çıktıktan sonra İspanyol Marca, Fransız yıldıza Katar ve Fransa devlet görevlileri tarafından PSG'de kalması yönünde baskı yapıldığını iddia etti.