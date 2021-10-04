Son dakika: Kylian Mbappe sessizliğini bozdu! Transfer açıklaması: PSG ve Real Madrid...

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Yaz transfer dönemi boyunca PSG'den ayrılıp yüksek bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Kylian Mbappe, sessizliğini bozdu.

RMC Sport'a konuşan Mbappe, yaşanan transfer sürecini şu şekilde anlattı:

"Kulübe ayrılmak istediğimi bildirdim çünkü kontratımı uzatmak istemiyordum. Kontratımın bitmesine 1 yıl vardı ve bu yaz ayrılsaydım kulüp benden yüksek bir bonservis ücreti kazanıp yerime iyi bir futbolcu transfer edebilecekti."

"PSG BANA ÇOK ŞEY KATTI, BURADA HEP MUTLU OLDUM"

"Burada geçirdiğim 4 yılda hep mutluydum. Şu anda da mutluyum. PSG bana çok şey kattı. Herkesin kazançlı çıkacağı bir transfer süreci istedim ama olmadı. Son olarak 'Kalmamı istiyorsanız kalırım' dedim ve konu kapandı."

"İnsanlar benim 6-7 sözleşme uzatma teklifi kabul etmediğimi söylüyor. Bu doğru değil. Leonardo ile konuşmak istemediğimi söylediler, bu da doğru değil. Leonardo ile görüştük ama bir çözüm bulamadık. Bu sebeple doğrudan başkanla görüştüm."

"AĞUSTOS SONUNDA SÖYLEMEK SOYGUN OLURDU, TEMMUZ SONUNDA SÖYLEDİM"

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Ben pozisyonumu gayet açık şekilde belli ettim. Ayrılık isteğimi Ağustos'un sonunda ilettiğimi söyleyen haberler yalan. Temmuz'un sonunda bu isteğimi kulübe ilettim. PSG'yi düşünerek hareket ettim. Ağustos sonu böyle bir şey söylemek soygun olurdu."

YENİ SEZONA DA İYİ BAŞLADI



Real Madrid transferinin gerçekleşmemesiyle PSG’de kalan Mbappe, yeni sezona etkili bir başlangıç yapmayı başardı.

Yeni sezonda PSG formasını 11 maçta giyen genç yıldız, 4 gol 5 asistlik bir performansa imza attı. Mbappe, Lionel Messi'nin kulüpteki ilk golünün de asistini yaptı.