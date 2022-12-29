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Son Dakika: Kylian Mbappe sessizliğini bozdu! Lionel Messi ve Emiliano Martinez açıklaması... Dalga geçmişlerdi...

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#Dunyakupasi#Messi#Mbappe
Son Dakika: Kylian Mbappe sessizliğini bozdu Lionel Messi ve Emiliano Martinez açıklaması... Dalga geçmişlerdi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 13:21

PSG forması giyen Kylian Mbappe, Strasbourg maçının ardından verdiği röportajda takım arkadaşı Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında konuştu. Fransız futbolcu, Dünya Kupası şampiyonluğu kutlamaları esnasında Arjantin cephesinin kendisiyle dalga geçmesine ilk kez cevap verdi.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesinde araları bozuk olan ve Arjantin'in zafere ulaştığı epik final esnasında yaşadıkları gerginliklerle gündeme gelen Kylian Mbappe ile Lionel Messi arasındaki krizde sular durulmuyor.

Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarında alay konusu haline geldikten sonra Lionel Messi ile aynı takımda oynamak istemediğini tekrar PSG yönetimine ileten Kylian Mbappe, Arjantinli oyuncuyla yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varılmasının ardından kulübüyle köprüleri atmış ve kendine kulüp aramaya başlamıştı.

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MBAPPE'DEN İLK CEVAP

Arjantin cephesiyle adeta bir soğuk savaşta olan Kylian Mbappe, kutlamalarda kendisine yapılan göndermelere ilk kez cevap verdi. PSG'nin Strasbourg'u 2-1 yendiği maçın uzatmalarında galibiyet golünü atan Fransız oyuncu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"BU TARZ SAÇMA ŞEYLERE ZAMAN HARCAMIYORUM"

Kyliban Mbappe, "Final maçından sonra Messi konuştum ve onu tebrik ettim. Onun hayatının hedefiydi. Benim için de hayatımın amacıydı ama kaybettim. Onun için bu sporda iyi olmalıyım" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in kutlamalarının ve kendisinin hedef alınmasıyla ilgili olarak ise, "Kutlamalar benim problemim değil. Bu tarz saçma şeylerle zaman harcamıyorum" dedi.

Son Dakika: Kylian Mbappe sessizliğini bozdu Lionel Messi ve Emiliano Martinez açıklaması... Dalga geçmişlerdi...

Son Dakika: Kylian Mbappe sessizliğini bozdu Lionel Messi ve Emiliano Martinez açıklaması... Dalga geçmişlerdi...

NELER OLMUŞTU?

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarında takım otobüsünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada yüz kısmında Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği sokakları dolduran kabalık Arjantin taraftarlarına göstermişti.

Aynı Arjantin takım otobüsünde Kylian Mbappe'nin lakabı olan 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağı Lionel Messi'ye atılmıştı. Takım arkadaşları tarafından atılan oyuncağı yakalayan Lionel Messi, Ninja Kaplumbağa'yı görünce kahkahalara boğulmuştu.

Öte yandan Emiliano Martinez, finalin ardından düzenlenen ödül töreni ve devamındaki tepki çeken kutlamalarının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu. Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etmişti.

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#Dunyakupasi#Messi#Mbappe

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