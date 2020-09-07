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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 22:31 | Son Güncelleme:

Son dakika | Kylian Mbappe koronavirüse yakalandı

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Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransa Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA tarafından yapılan testlerde Kovid-19 tespit edilen Mbappe'nin milli takımdan kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 21 yaşındaki oyuncunun kendini evinde karantinaya aldığı bildirildi.

Son dakika | Kylian Mbappe koronavirüse yakalandı

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