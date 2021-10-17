Son dakika: Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu vakası! Takım arkadaşına saldırdı...

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Kuzey İrlanda Premier Ligi'nde gün Glentoran ile Coleraine arasında oynanan maçın sonunda ilginç bir olay yaşandı. Maçın son 10 dakikasına 2-1 üstün giren Glentoran'da kaleci Aaron McCarey, 80. dakikada yedikleri gol sonrasında takım arkadaşı Bobby Burns'e saldırdı.

KAYBETTİĞİ TOP GOL OLUNCA...

Kariyerinde daha önce Wolverhampton ve Portsmouth gibi takımlarda da forma giymişliği bulunan 29 yaşındaki kaleci Aaron McCarey, Coleraine'den yedikleri beraberlik golüne sebebiyet verdiğini düşündüğü Bobby Burns'e koşarak boğazına sarıldı ve takım arkadaşını yere yığdı. Yedikleri golde rakip takımın hızlı atağı, Burns'ün kaybettiği topla başlamıştı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gol sonrası Aaron McCarey'nin müdahalesi sonrası Bobby Burns yerden kalkamazken araya giren takım arkadaşları, 29 yaşındaki kaleciyi sakinleştirdi. Hakem de sağlık görevlilerini Burns için sahaya davet etti. Bu sırada maçın hakemi, takım arkadaşına saldıran Aaron McCarey'e kırmızı kart gösterdi.

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"SOYUNMA ODASINDA BARIŞTILAR"

Glentoran teknik direktörü Mick McDermott, 2-2 biten maç sonrası kalecisi Aaron McCarey'in yaptığı skandal hareketlerle ilgili şunları söyledi:

"Neler yaşandığını tam olarak göremedim. Tabletten izlediğim açılarda olay tam gözükmüyor. Neler olduğuna daha detaylıca bakacağız. Aaron soyunma odasında böyle bir şey yapmaması gerektiğini söyledi ve elini uzattı, Bobby de buna karşılık verdi. İkisiyle de ayrı ayrı konuştum. Bobby yüzüne bir darbe almadığını söyledi. Yerde kalmasının sebebi sırtüstü düşerken kafasını yere vurması olabilir.Bu olayın ileride sorun olacağını sanmam, onlar yetişkin insanlar, konuşup çözeceklerdir."

AKILLARA MARCAO - KEREM AKTÜRKOĞLU OLAYI GELDİ

Bu görüntülerin ardından akıllara Galatasaray'ın Giresunspor maçı sırasında Brezilyalı stoper Marcao'nun milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na saldırıp kırmızı kart görmesi akıllara geldi.

MARCAO'NUN ALDIĞI CEZALAR

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, Galatasaray'da kadro dışı bırakılmış, PFDK tarafından 8 maçtan men ve 21 bin TL para cezası almıştı. Ayrıca Brezilyalı oyuncuya Galatasaray tarafından 90 bin Euro para cezası uygulanmıştı.

HEM SOSYAL MEDYADAN HEM TAKIM ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEDİ

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Olayın ardından kadro dışı kalan Marcao, önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile, ardından da takıma dönmesi sonrası yapılan antrenman öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan özür dilemişti. İkili, bu özür sonrası sarılmıştı.