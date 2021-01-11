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GeriFutbol Son Dakika | Kupada son 16 turu hakemleri belli oldu!
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Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Kupada son 16 turu hakemleri belli oldu!

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Son Dakika | Kupada son 16 turu hakemleri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Keleş
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Son Dakika | Kupada son 16 turu hakemleri belli oldu

Son Dakika | Kupada son 16 turu hakemleri belli oldu

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