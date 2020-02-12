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GeriFutbol Son Dakika | Kupa maçı öncesi Antalyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!
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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 16:58,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kupa maçı öncesi Antalyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!

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Son Dakika | Kupa maçı öncesi Antalyaspor'un uçağı Sivas'a inemedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye mecburi iniş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye mecburi iniş yaptı.

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