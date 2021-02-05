Son dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Bugün yapılan toplantıda görevi bırakan Mehmet Sepil'in yerine gelecek başkan için seçim yapıldı ve Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı seçildi.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, seçim sonrası açıklamasında şunları söyledi:

Genel kurul yaptık ve sonucunda kulüplerimiz aday olarak beni gösterdi. Bu benim için bir onurdur. Hepsine teşekkür ediyorum. Pandemi dönmemi zorluydu. Bu süreçte görev yapan Mehmet Sepil'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Henüz çıkmamış olan spor yasasına vereceğimiz katkılarla bu yasanın oluşmasına gayret göstereceğiz. Yayıncı kuruluşla yaşanan uzun süreli görüşme sürecinin tekrar başlayacağı veya başka bir şekilde yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanacağı bir süreç başlamalıdır. Vergilerimiz ve borç yapılandırmalarımızın sürat kazanması önemli önceliklerimizden olacak. Kulüplerimizin gelirlerini arttırabilecek diğer konularda da ilgili kişi ve kurumlarla görüşme vazifesi aldık. İnşallah bu sorunları kısa süre içerisinde çözebiliriz.

Bu toplantıda aldığımız enerji ve mesaj şudur ki: Sahada mücadele, burada ise el birliği içerisinde olmaktır. Herkes için hayırlı olsun. Abi modeli yok, Mustafa Cengiz abimiz var burada, bizden daha büyük. Abiliği inşallah o yapacak bize, Allah izin verirse. Görevi hepimiz yapacağız. 21'imiz birden koşturmak ve birbirimize saygı, sevgi göstermek zorundayız. Görevi 9 kişi olarak aldık ama 21 başkan birden koşturmak zorundayız."

Kulüplerimiz taraftarla buluşmak istiyor. Bu malum. Localarla ilgili bir adım atıldı ama daha sonradan pandemi ilerleyince geri adım atıldı. Çok istekliyiz ancak pandeminin buna zarar vereceğini biliyoruz. Toplum sağlığı önde geliyor hepimiz için.

Birçok başkan bu kurumun profesyonel kişiler tarafından yönetilmesi daha faydalı olacağını düşünüyor. Belki bu süreç içinde bunu da değerlendiririz. Kulüplerimizin sorunları genel olarak ortak. Benim için bu görev zor olmayacak. Kulüplere hizmet, başkanı olduğum Beşiktaş'a da hizmettir.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÇEBİ'YE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi’ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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