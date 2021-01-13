Son Dakika | Kulüpler Birliği'nden yeni yabancı sayısı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüpler Birliği toplantısı Riva'da yapıldı. TFF yetkilileriyle ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık.'' sözleriyle yabancı sayısının 16'ya çıkartıldığını açıkladı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

''Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararları aldık. Türkiye Futbol Federasyonu, tüm ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazırdır. 35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü kadroda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir.''

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