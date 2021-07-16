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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden yeni açıklama

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Son dakika: Kulüpler Birliği'nden yeni açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde dile getirdikleri sorunlarla ilgili futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmelerinin konuyu farklı noktalara taşıyabileceğini, dolayısıyla bu davranışı faydalı bulmadıklarını ifade eden bir açıklama yayınladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Son dakika: Kulüpler Birliğinden yeni açıklama

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